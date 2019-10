Wahlen 2019: Plötzlich sprechen überall die Wahlplakate

Wahlplakate seien «Schrott», bemängelten letztens zwei Werber (persoenlich.com berichtete). Dies nimmt das Newsportal «Watson» zum Anlass, den Plakaten eine eigene Stimme zu geben.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Video sprechen, rappen und singen die Köpfe auf den Sujets. «Sex und Röschti, das isch s'Gröschti!» legt das Portal dem SVP-Präsident Albert Röschti in den Mund. Und SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel spricht mit den Stimmen von Christoph Blocher und Donald Trump.

Mit den sprechenden Plakaten dürfte sich «Watson» bei Michael Elsener inspiriert lassen haben. Im SRF-«Late Update» vom Sonntag sangen die Köpfe auf den Wahlplakaten im Chor «Mini Farb und Dini». (lol/wid)