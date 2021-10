Blue: Podcast «Ehrenrunde» neu im Angebot

«Ehrenrunde» gibt es ab dem 26. Oktober jeden Monat neu bei Blue, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben den beiden Moderatoren Stefan Büsser und Manuel Rothmund sitzt jeweils auch ein Gast mit am Stammtisch und talkt über Themen, welche den Fussballfans am Herzen liegen. In der ersten Sendung ist dies Marcel Koller, der unter anderem in Deutschland als Bundesligatrainer, in Österreich als Nationaltrainer und in der Schweiz als zweiffacher Meistertrainer seine Spuren im Fussball hinterlassen hat.

Das Format ist rund 45 Minuten lang und wird auf allen Blue-Plattformen ausgespielt – so auch in einer Videoversion auf dem Free-TV-Sender «Blue Zoom», auf der Swisscom TV-Box und auf «Blue News». Daneben sei die Audioversion überall dort verfügbar, wo Podcast-Hörer ihre Inhalte beziehen würden.

«Wir sind stolz, dass mit ‹Ehrenrunde› erstmals ein Podcast unser vielfältiges Blue-Angebot erweitert. Stefan Büsser und Manuel Rothmund sind zwei Charakterköpfe, die mit viel Charisma, Kompetenz und Freude ans Thema Fussball herangehen und ihren Talkgästen spannende und persönliche Geschichten entlocken», lässt sich Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport & News, in der Mitteilung zitieren. Büsser sagt «Wir freuen uns, dass unser Podcast jetzt auch eine Fernsehshow wird». Und Rothmund ergänzt: «Die Ehrenrunde passt perfekt zu Blue und seinem Motto ‹Home of Football›».

Die erste «Ehrenrunde» bei Blue feiert am 26. Oktober um 18 Uhr Premiere auf «Blue Zoom». (pd/tim)