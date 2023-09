Blick TV: Politikerinnen und Politiker buhlen um Ex-Bachelorette

Über die Hälfte aller Schweizerinnen und Schweizer gehen nicht wählen. Eine von ihnen: Ex-Bachelorette Adela Smajic. Das sechsteilige Reality-Format «Adela, bitte wähl mich» möchte das ändern, wie es in der Mitteilung heisst. Vier Nationalrätinnen und Nationalräte wollen Adela und andere Nichtwähler zur Teilnahme animieren und von ihrer Partei und deren Programm überzeugen. Am 22. Oktober finden die Nationalratswahlen statt.

Für Blick TV trifft Adela Smajic ab dem 4. September im neuen Reality-Format «Adela, bitte wähl mich» vier Politikerinnen und Politiker der Bundesratsparteien. Das Ziel der Politprofis: die Stimme der Moderatorin und Kolumnistin zu holen. Kein leichtes Unterfangen, denn Adela fühlt den Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Fragen in den Dates gehörig auf den Zahn. So versucht SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr beim gemeinsamen Boccia-Spielen im Berner Rosengarten ihr Glück bei Adela – und will mit dem Thema Berufsbildung punkten.

FDP-Nationalrat Marcel Dobler wirbt beim Aperölen mit flüssigen und festen Argumenten für Freiheit und Wohlstand. Beim Erstellen eines Sorgenbarometers bringt SP-Nationalrätin Tamara Funiciello das Thema «Armut in der Schweiz» aufs Tapet. Und bei Mitte-Nationalrat Simon Stadler wird es kreativ. Er gestaltet ein Wahlplakat und setzt auf die Themen Familie, Ehe und Heiratsstrafe.

Einen ersten Erfolg können die Politiker schon jetzt feiern. Nichtwählerin Adela ist überzeugt: «Ich habe oft bei Wahlen eine leere Liste eingelegt. Aber bei den Gesprächen mit den Politikerinnen und Politikern habe ich gespürt, dass ihnen die Schweiz am Herzen liegt und sie sich für ihre Themen einsetzen – ganz im Gegenteil von den Stereotypen der trockenen Politik. Dieses Mal werde ich garantiert eine Partei wählen.»

Blick TV-Produzent Alexander Wenger: «Wir hatten grossen Spass, die beiden Genres Reality-TV und Politik aufeinander treffen zu lassen. Ich hoffe, dass wir die Userinnen und User mit diesem Mix nicht nur unterhalten können, sondern auch Unentschlossene dazu bewegen werden, wählen zu gehen.»

Sandro Inguscio, Chief Digital & Distribution Officer der Blick-Gruppe: «Mit unserem eigenen Wahlformat kombinieren wir Unterhaltung und Politik. Adela schafft es, die Parteiprofis aus der Reserve zu locken und von ihnen zu lernen. Mit ihr hat die Schweiz eine Wählerin gewonnen – und dank unserem Format hoffentlich noch viele mehr.»

Das sechsteilige TV-Format «Adela, bitte wähl mich» ist ab sofort auf Blick TV, Blick.ch und in der gedruckten Zeitung zu finden. Am 20. September wird in der letzten Episode verraten, für welche Partei am 22. Oktober das Herz von Adela schlägt. (pd/wid)