Republik: Profis sprechen die Texte ein

Die Republik gibt es jetzt zum Hören: Alle Magazintexte werden ab Mittwoch von professionellen Sprecherinnen und Sprechern eingelesen. Die Beiträge stehen ab jetzt täglich am Nachmittag zum Anhören bereit, eingelesen «von herausragenden Stimmen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der Republik als Audiomagazin werde ein neuer Zugang zur journalistischen Arbeit der Redaktion geschaffen. Laut Mitteilung hat seit mehr als einem Jahr das Team daran gearbeitet, diese Idee umzusetzen. Unter anderem wurde ein komplett neuer Audioplayer integriert. Aus mehr als 100 Bewerbungen wurden acht Profis ausgewählt, die den Nutzern der Republik das digitale Magazin vorlesen.

Wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst, sind in diesem Sprecherinnen- und Sprecher-Pool Miriam Japp, Regula Imboden, Magdalena Neuhaus, Danny Exnar, Jonas Rüegg, Dominique Barth, Jonas Gygax und Egon Fässler. Die Stimmen würden nächsten Monat den Leserinnen und Lesern ausführlich vorgestellt.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wurde eine synthetische Stimme bereits vor Monaten eingeführt, als Vorstufe des jetzigen Audiomagazins. Diese habe aber nicht ganz ausgedient: Am Vormittag biete sie weiterhin «ein Minimum an Zugänglichkeit», bis am Nachmittag die professionell eingelesenen Texte zur Verfügung stehen würden. (pd/cbe)