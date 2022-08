SRF: Quizshow mit Schwingfest-Special

«1 gegen 100» startet nach dem Sommerprogramm am Samstag, 20. August 2022, mit einem Special zum Schwing- und Älplerfest in Pratteln BL. Ab dieser Ausgabe begrüsst Moderatorin Angélique Beldner zudem das erste Mal seit knapp zwei Jahren wieder 100 Mitspielerinnen und Mitspieler in der Sendung.

Jörg Abderhalden steigt zusammen mit Fabienne Bamert in den Quiz-Ring und Sonia Kälin mit Matthias Glarner. Und auch Schwingfest-Kommentator Stefan Hofmänner versucht mit seinem Wissen gegen die 100 Kandidatinnen und Kandidaten in der Wand zu punkten und möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu erspielen.

Die prominenten Mitspielenden müssen nicht nur die spannenden Fragen von Angélique Beldner beantworten, sondern es stellen ihnen auch berühmte Schweizerinnen und Schweizer wie alt Bundesrat Adolf Ogi, DJ Antoine, Beat Schlatter, Christian Stucki und sogar der Siegermuni Magnus knifflige Fragen via Handy-Video. Für musikalische Unterhaltung sorgt Dr Eidgenoss.

Ab Montag, 22. August 2022, startet auch die reguläre Ausgabe der Quizsendung «1 gegen 100» wieder mit 100 Kandidatinnen und Kandidaten. (pd/mj)