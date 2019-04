CH Media: Radio 24 wird 40 und feiert auf dem Zürichsee

Radio 24 feiert sein 40-jähriges Bestehen und feiern dies ab Samstag auf dem Radio-24-Schiff. Während des Jubiläumsjahres sorge der Sender mit einem Geburtstags-Programm für Stimmung, heisst es in einer Mitteilung. «Radio 24 schreibt Schweizer Radiogeschichte. Wir freuen uns sehr, das 40-Jahr-Jubiläum mit unseren treuen Hörerinnen und Hörern zu feiern», wird Geschäftsführer Florian Wanner zitiert.

Das Jubiläumsjahr beginne mit der Einweihung des gebrandeten Radio-24-Schiffes, das während der gesamten Saison auf dem Zürichsee fährt. Am Abend des Starttages, machen die Schweizer Musiker Dabu Fantastic, Damian Lynn und Dodo den musikalischen Auftakt mit drei Showcases auf dem Radio 24-Schiff. Im Juni begeben sich die Moderatoren Dominik Widmer und Céline Werdelis auf den italienischen Pizzo Groppera und gehen dem Ursprung des einstigen Piratensenders nach und im November steigt dann die Geburtstagsparty mit einer 40-stündigen Non-Stop-Sendung. In Sendungsmix moderieren aktuelle und ehemalige Moderatorinnen und Moderatoren gemeinsam und feiern das 40-jährige Bestehen des Senders.

«Zusammen mit einem hochmotivierten Team entwickeln wir den Sender laufend weiter, um unseren HörerInnen auch in Zukunft ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungs-programm bieten zu können», wird Wanner weiter zitiert. So führe der Schweizer Reggae-Musiker und Produzent Dodo zum ersten Mal eine Neuinterpretation des Klassikers «Radio 24» – im Original von Polo Hofer – vor Publikum auf. Dodos «Success Club Studio» ist das Epizentrum der jungen Schweizer Musikszene. Von hier aus seien Songs wie «Ha Ke Ahnig» von Steff la Cheffe, «Jung Verdammt» von Lo & Leduc, «Du» von Nemo oder Dodos «Hippie-Bus» direkt in die Schweizer Singlecharts geklettert. «Es ist mir eine Ehre einen Song, hinter dem so viel Geschichte steckt, in meiner Version dem Radio 24-Publikum präsentieren zu dürfen», wird Dodo zitiert. (pd/log)