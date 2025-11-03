CH Media: Radio 32 passt sein Musikprogramm an

Publiziert am 03.11.2025

Bislang fokussierte das Radio 32 sein Musikprogramm auf aktuelle Pop-Hits, bekannt unter der Genrebezeichnung Hot AC. Neu stehen die besten Songs aus den Jahren 1980 bis 1999 im Zentrum, wie CH Media mitteilt. Für Abwechslung sorgen sollen ausgewählte Hits der letzten Jahre, die weiterhin auf der Playlist stehen.

Bewährte Programmformel bleibt

Abgesehen von dieser Anpassung bleibe die programmliche Ausrichtung bestehen, heisst es weiter. Auch in Zukunft begleitet der Regionalsender das Mittelland mit guter Unterhaltung, regionaler Information und Geschichten mitten aus dem Leben – ganz nach dem Motto «Di Sound. Dis Läbe».

«Mit der Anpassung des Musikformats wollen wir die Hörerinnen und Hörer noch besser in ihrer Lebenswelt abholen. Wir sind und bleiben der Heimatsender für die Menschen im Mittelland und liefern nach wie vor das etablierte und beliebte Radio 32 Programm – neu eingebettet in die Musik der 80er und 90er, die sich aktuell grösster Beliebtheit erfreut», wird Radio-32-Programmleiter Dominik Sitter in einer Medienmitteilung zitiert.

Ein Beleg für die grosse Popularität dieses Musik-Genres ist das Voting «Radio 32 HOT600»: In den vergangenen Wochen wählten die Hörerinnen und Hörer von Radio 32 zahlreiche Hits aus den 80er- und 90er-Jahren in die Liste der beliebtesten Songs. (pd/nil)