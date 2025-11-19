Prix Jeunesse 2025: Radio Summernight ausgezeichnet

Publiziert am 19.11.2025

Radio Summernight ist mit dem Prix Jeunesse 2025 ausgezeichnet worden, teilt das Jugendradio mit. Der Preis wird jährlich im Rahmen der Jugendsession verliehen und würdigt Organisationen, die sich in besonderer Weise für Jugendliche einsetzen und deren Anliegen Gehör verschaffen.

Das Radio bietet Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Sendungen zu gestalten, zu moderieren und gesellschaftliche Themen aus jugendlicher Perspektive zu diskutieren. Dabei entstehen Woche für Woche Beiträge, die zeigen, wie vielfältig, kreativ und meinungsstark junge Menschen sind.

«Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Sie zeigt, dass junge Menschen selbst anerkennen, wie wichtig partizipative Medienarbeit ist», sagt Gian-Luca Biechler, Mitgründer und Projektleiter von Radio Summernight. «Bei uns lernen Jugendliche, ihre Meinung zu äussern, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam Radio zu machen und das unabhängig von Herkunft oder Erfahrung.»

Radio Summernight betreibt Radiostudios in Aarau und Rüti ZH. Von dort aus werden täglich Live-Sendungen, Podcasts und Beiträge produziert zu Themen, die junge Menschen bewegen. Neben dem Radioprogramm führt das Team regelmässig Workshops, Schulprojekte und Festivals durch, um Medienkompetenz und kulturelle Teilhabe zu fördern.

Die Teilnehmenden der Jugendsession würdigten mit dem Prix Jeunesse die offene und inklusive Struktur des Projekts, welches sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und mittlerweile schweizweit Medienangebote und Workshops für Kinder und Jugendliche bietet. (pd/spo)