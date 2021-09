SwissMusicOnAir-Awards 2021: RadioFr. Freiburg gewinnt

Mit dem Award zeichnet Sonart, der Berufsverband der freischaffenden Musikerinnen, jene Privatradiosender aus, die sich für die Schweizer Musik einsetzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gemäss der von der Suisa erhobenen Daten aller Schweizer Privatradios hat RadioFr. Freiburg (die deutschsprachige Ausgabe des zweisprachigen Senders) im Jahr 2019 mit 23,8 Prozent den höchsten Anteil an Schweizer Musik. Nur Radio BeO war höher, das Berner Oberländer Radio hat den Preis aber bereits für das Jahr 2016 erhalten. Wegen der Pandemie war eine Verleihung im letzten Jahr nicht möglich, deshalb trägt der Preis nun den Titel «#SwissMusicOnAir-Awards 2021».

23,8 Prozent ist eine beachtliche Zahl, weil der Durchschnitt von Schweizer Musik in der Schweiz sonst nur bei ca. 10 Prozent liegt. Neben dem hohen Anteil an CH-Musik gab auch eine Umfrage unter den Schweizer Indie-Labels den Ausschlag. Die befragten Label-Promoterinnen bewerteten allesamt die Zusammenarbeit mit RadioFr. Freiburg als sehr gut. Bei keinem anderen Radio in der Schweiz wurde so oft über unbekannte Bands berichtet, wurden so viele Newcomer-Artists zum Interview eingeladen und der Schweizer Musik so viel Platz eingeräumt.

Am Freitag, 24. September 2021 wurde an einer feierlichen Zeremonie der Award (ein Holzradio aus dem Hause Trauffer) überreicht. Es ist das letzte Mal, dass Sonart diesen Preis vergibt. Gemäss Nick Werren, Leiter Projekte Pop/Rock ist leider bereits das Ende der Fahnenstange erreicht: «Mit Radio BeO, Kanal K, Radio Canal 3 français und nun Radio Freiburg wurden leider bereits alle privaten Radios (ausgenommen sind Sparten-Radios wie Tell, Eviva, Maria oder JAM), die sich in besonderem Masse für Schweizer Musik einsetzen, ausgezeichnet.

Bei allen anderen Stationen wurden erschreckend tiefe Zahlen festgestellt. Unbekannten, regionalen Acts wird so der Weg in die Öffentlichkeit enorm erschwert und der Grossteil der Urheberrechtsabgaben wandert damit ins Ausland, statt in die heimische Szene.» Sonart setzt sich aber weiterhin für höhere Anteile von CH-Musik in Schweizer Privatradios ein.

Preisträger:

2021: RadioFr. Freiburg

2019: Radio Canal 3 français

2018: Radio Kanal K

2017: Radio BeO

(pd/lol)