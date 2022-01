Tamedia: Raphaela Birrer stösst zur Chefredaktion

Inlandchefin Raphaela Birrer wird per 1. Februar 2022 Mitglied der Chefredaktion Tamedia in der Deutschschweiz. Sie ersetzt Armin Müller, der sich wieder stärker dem Recherchieren und Schreiben widmen möchte und deshalb in der Funktion als Chefökonom ins Wirtschaftsressort der Redaktion Tamedia wechselt. Dies teilt Tamedia am Mittwoch mit.

Nebst ihrer neuen Funktion werde Raphaela Birrer weiterhin das Ressort Inland der Redaktion Tamedia leiten,heisst es weiter. Bis Mitte 2019 war sie Inlandredaktorin beim Tages-Anzeiger, davor Bundeshauskorrespondentin sowie Redaktorin bei tagesanzeiger.ch/newsnet.

Bevor Raphaela Birrer 2012 zu Tamedia kam, arbeitete sie bei den Schaffhauser Nachrichten, der NZZ, der Thurgauer Zeitung sowie der Appenzeller Zeitung. Sie hat Publizistik, Politologie und Geschichte an der Universität Zürich studiert. Zudem ist sie ausgebildete Lehrerin.

«Mit ihrem journalistischen Gespür, ihrem digitalen Background und einem modernen Führungsstil hat Raphaela Birrer das Inlandressort sicher ins Mobile-Zeitalter gesteuert. Sie wird die Chefredaktion mit ihrem Knowhow perfekt ergänzen. Gleichzeitig freue ich mich, dass Armin Müller unser Chefökonom wird und wir mit ihm die ideale Nachfolge von Markus Diem Meier finden konnten», wird Arthur Rutishauser, Chefredaktor Tamedia und SonntagsZeitung, zitiert.

Verleger Pietro Supino, der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsleitung von Tamedia danken Armin Müller für sein langjähriges Engagement in der Chefredaktion und gratulieren Raphaela Birrer zur Beförderung und wünschen beiden viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.

Die Chefredaktion der Redaktion Tamedia setzt sich künftig wie folgt zusammen: Arthur Rutishauser (Chefredaktor), Adrian Zurbriggen (Stv. Chefredaktor), Michael Marti, Iwan Städler, Raphaela Birrer und Kerstin Hasse (ab Frühjahr 2022). (pd/wid)