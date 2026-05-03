Investigativ.ch: Recherchieren in Krisen und Katastrophen

Publiziert am 03.05.2026

Den Auftakt machte eine Keynote von Dennis Winter, Journalist und Formatentwickler, der derzeit bei SRF tätig ist. Er plädierte für mehr Kooperationen zwischen Medienschaffenden und Newsfluencern – nicht um selbst zu Influencern zu werden, sondern um jüngere Zielgruppen mit investigativen Inhalten zu erreichen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Im Zentrum der Konferenz stand die Brandkatastrophe von Crans-Montana. In einer Podiumsdiskussion erörterten Ludovic Rocchi (RTS), Leo Eiholzer (NZZ am Sonntag) und Susan Boos (Schweizer Presserat), wie Medien in Ausnahmesituationen arbeiten – und wo die Grenzen liegen. Zwei Workshops vertieften das Thema, darunter einer zur Frage, wie vertrauliche Justizdokumente aus laufenden Verfahren an Medien gelangen.

Ebenfalls auf dem Programm: die Epstein-Files. Die NZZ-Journalisten Forrest Rogers und Eike Hoppmann schilderten, wie sie sich durch die umfangreichen Datensätze gearbeitet und relevante Verbindungen zur Schweiz identifiziert haben.

Ausserdem gab es ein Gespräch mit der ägyptisch-palästinensischen Journalistin Youmna El Sayed, die als Al-Jazeera-Korrespondentin aus dem Gaza-Krieg berichtete, bevor sie vor zwei Jahren nach Ägypten flüchtete. Sie übte dabei auch Kritik an der internationalen Berichterstattung über den Konflikt. (pd/spo)