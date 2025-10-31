Publiziert am 31.10.2025

Die «Rec.»-Sendung von SRF vom 24. März 2025 über die rechtsextreme Gruppierung «Junge Tat» war Gegenstand einer Beschwerde. Ein Beschwerdeführer kritisierte die Darstellung als verharmlosend. Die UBI hielt jedoch fest, dass die Redaktion die besonderen Sorgfaltspflichten eingehalten habe. In einer Demokratie müssten möglichst viele Ansichten Platz haben, damit sich das mündige Publikum selbst eine Meinung bilden könne. Die Beschwerde wurde mit acht zu einer Stimmen abgewiesen.

Auch in anderen Fällen bestätigte die UBI die Programmrechtskonformität. Die Dok-Sendung «Hass und Hetze im Netz» vom 6. März 2025 habe das Thema trotz verweigerter Mitwirkung eines Betroffenen gesellschaftlich differenziert und sachgerecht behandelt, befand die UBI. Die Beschwerde wurde ohne Gegenstimme abgewiesen.

Zwei Entscheide zur Gaza-Berichterstattung

Bei der Berichterstattung von SRF über das UNRWA kam die Kritik am Palästinenserhilfswerk, insbesondere die Verbindungen zur Hamas, gemäss der UBI oft genug zur Sprache. Deshalb hat das Gremium auch diese Beschwerde einstimmig abgewiesen.

Auch ein Online-Artikel über den Gaza-Waffenstillstand vom 19. Januar 2025 wurde als programmrechtskonform beurteilt. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin enthielt der Beitrag kein rechtlich relevantes Framing zugunsten von Israel. Diese Beschwerde wurde einstimmig abgewiesen.

Einen humoristischen Radiobeitrag über «Schmuddelsongs am ESC» vom 27. Februar 2025 verletzte weder das Diskriminierungsverbot noch den Jugendschutz. Die UBI wies die Beschwerde mit acht Stimmen zu einer Stimme ab.

Thematisierung von Ritters Glaube zulässig

RTS hatte am 7. Februar 2025 einen Beitrag veröffentlicht, in dem der Sektenexperte Hugo Stamm Ritters Glaubensausübung einordnete. Die UBI erachtete es als zulässig, den Glauben des Bundesratskandidaten zu thematisieren, zumal dieser in der Öffentlichkeit selbst darüber spricht und er sich im Beitrag zu allen Vorwürfen äussern konnte. Eine Beschwerde gegen diesen RTS-Beitrag wurde mit acht Stimmen zu einer Stimme abgewiesen.

Die Beschwerde eines Bürgers wegen Beschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit in einem SRF-Diskussionsforum wurde teilweise gutgeheissen. Der Beschwerdeführer hatte sich dagegen gewehrt, dass SRF vier seiner Kommentare nicht veröffentlicht hatte. Die UBI gab ihm bei zwei Kommentaren mit fünf zu vier Stimmen recht, wies die Beschwerde aber bezüglich der beiden anderen Kommentare mit sechs zu drei Stimmen ab. (pd/nil)