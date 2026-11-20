Publiziert am 20.11.2026

Diesen Herbst gab es in der Schweiz erneut zahlreiche Ankündigungen von Umstrukturierungen in den Medien und von der Einstellung von Titeln. Zuletzt gab Tamedia Anfang November 41 Kündigungen bekannt (persoenlich.com berichtete). In der Westschweiz wiederum kommt es zum Aus der kostenlosen Wochenzeitungen GHI (Genève Home Informations) und Lausanne Cités.

Mehr als hundert Stellen werden in der Medienbranche schweizweit abgebaut, darunter zahlreiche Journalistenstellen. Diese Massnahmen betreffen sowohl private Medienunternehmen (Tamedia, Ringier) als auch die SRG.

Auf dem Weg in eine «Medienwüste»

Diese erneute Krise hat zur Gründung einer Medienallianz geführt. Am kommenden Samstag wird diese unabhängige Bewegung auf dem Bundesplatz in Bern demonstrieren. «Der Aderlass muss aufhören», sagt Media-Alliance-Sprecher Erwan Le Bec. Innerhalb von zehn Jahren hätten die grossen privaten Medienkonzerne zwischen 500 und 600 Stellen abgebaut, und in den letzten 20 Jahren seien 70 Zeitungen und Zeitschriften verschwunden, beklagt er. «Das hat zu einer Medienwüste geführt.»

Doch wie viele Journalistinnen und Journalisten arbeiten in der Schweiz? Derzeit gibt es keine Quelle, die eine vollständige Erfassung des Berufsstands ermöglicht. Das Bundesamt für Statistik (BFS) zählt in seinen jüngsten Medienstatistiken, die Ende Juni veröffentlicht wurden, für das Jahr 2024 insgesamt 10'233 Journalistinnen und Journalisten, gegenüber 12'224 im Jahr 2010. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 16 Prozent.

Diese Daten sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Da sie auf Selbstauskünften beruhen, beschränken sie sich nicht auf Inhaberinnen und Inhaber eines Presseausweises, die im von den Gewerkschaften geführten Berufsregister (BR) aufgeführt sind. Im BR sind Medienschaffende eingetragen, die den Beruf hauptberuflich in der Schweiz – oder im Ausland hauptberuflich für ein Schweizer Medium – ausüben.

Seitens der Gewerkschaft Impressum zeigen die Zahlen einen deutlich stärkeren Rückgang. Dieser wurde jedoch über einen anderen Zeitraum und in einem engeren Erfassungsbereich gemessen. Entlassungen und Nichtverlängerungen von befristeten Arbeitsverhältnissen in den Redaktionen wirkten sich strukturell auf die Zahl der im Berufsregister eingetragenen, aktiven Mitglieder aus: Der Berufsverband verzeichnete einen Rückgang von 4713 Mitgliedern im Jahr 2004 auf 2522 im Jahr 2026, was beinahe einer Halbierung entspricht. Allerdings sind bei weitem nicht alle Medienschaffenden Mitglieder einer Gewerkschaft.

Ausbildung auf dem Abwärtstrend

Auch werden immer weniger Journalistinnen ausgebildet. Am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern gab es in den letzten Jahren ein Auf und Ab. Insgesamt seien es aber jährlich rund 15 bis 20 Diplomabsolventen weniger als noch vor 15 Jahren. Das liege daran, dass gewisse Redaktionen nur alle zwei Jahre Ausbildungsplätze anbieten würden, sagte MAZ-CEO Martina Fehr auf Anfrage. So seien es 2024 noch 28 und im Jahr darauf 25 Absolvierende gewesen, im laufenden Jahr seien es mit 35 wiederum etwas mehr.

Noch vor 15 Jahren waren es laut Fehr deren 44. Und die Zahlen von 2012 bis 2015 schwankten zwischen 49 und 38 Diplomabsolventinnen und -absolventen. Früher seien es mehr gewesen, da es mehr Volontariate gegeben habe. Diese seien durch die Medienkonzentration weggefallen, bilanziert Fehr.

Markant weniger in der Westschweiz

Die gleiche Tendenz gibt es in der Westschweiz. Die Zeiten, in denen das in Lausanne ansässige Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM) jährlich 90 Medienschaffende ausbildete, gehören längst der Vergangenheit an und reichen bis vor das Jahr 2008 zurück.

«In den letzten zehn Jahren war ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen», sagt die von Keystone-SDA befragte Direktorin Géraldine Normand. Die Teilnehmerzahl der Grundausbildung am CFJM habe sich in fünfzehn Jahren verringert: Von 59 bis 61 Neueintritten pro Jahr zwischen 2012 und 2014 sank sie auf 24 im Jahr 2025.

Ein einziger nennenswerter Anstieg in den Jahren 2021 bis 2022 sei durch die Waadtländer Presseförderung getragen worden. Seit 2023 sei der Abwärtstrend wieder stetig. «Die Redaktionen sparen bei der Ausbildung und beim Nachwuchs, das ist nichts Neues.»

Um die Entwicklung des Berufsstands besser zu dokumentieren, erwägt das Westschweizer Ausbildungszentrum für Journalismus und Medien eine Medienbeobachtungsstelle. Dieses Projekt befindet sich noch nicht in einem konkreten Stadium. (sda/cbe)

von Nicole Busenhart (Keystone-SDA)