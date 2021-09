Surseer Woche: Redaktionsleiter Dominique Moccand geht

Sternstunde Religion

Ahmad Milad Karimi wird Gastmoderator im SRF

Ahmad Milad Karimi wird Gastmoderator im SRF

Der Koranübersetzer ist Buchautor und Professor am Zentrum für Islamische Theologie in Münster in Deutschland.

Der Koranübersetzer ist Professor am Zentrum für Islamische Theologie in Münster in Deutschland sowie Buchautor und Herausgeber.