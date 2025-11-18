Publiziert am 18.11.2025

Die erste Ausgabe des neuen Reisemagazins erscheint am 21. November 2025, wie der Jahreszeiten-Verlag mitteilt. Jede Ausgabe widmet sich vollständig einer einzigen Destination und verbindet Reisejournalismus mit Informationen für die Reiseplanung.

Die Première von Merian Select macht die Region Lugano. «Eine Destination, die sofort Fernweh auslöst. Genau dieses Gefühl von Magie wollten wir vermitteln», wird Tinka Dippel, Chefredaktorin von Merian, in einer Medienmitteilung zitiert.

Lugano wird in der neuen Publikation als Ganzjahresdestination vorgestellt. Auf 92 Seiten zeigt das Magazin unter anderem die schönsten Seeterrassen, Parks, ausgewählte Hotels und Grotti, dazu Panorama-Wanderungen von Gipfel zu Gipfel, Bootstouren auf dem Luganersee und Empfehlungen lokaler Persönlichkeiten mit besonderen Geschichten. Mit fast 150 praktischen Tipps und Karten ist Merian Select ein hilfreicher Begleiter für unterwegs.

«Merian Select ist ein exklusives Produkt»

Die Ausgabe wurde in Zusammenarbeit mit Lugano Region realisiert. Arne Bergmann, Geschäftsführer des Jahreszeiten Verlags, erklärt die Kooperation so: «Merian Select ist ein exklusives Produkt, das in engem Austausch mit einem Destinationspartner entsteht. Unsere Partner profitieren von der redaktionellen Qualität und journalistischen Präzision, die Merian seit Jahrzehnten auszeichnet. Wir schaffen ein Magazin, das vollständig der jeweiligen Region gehört – ohne thematische Konkurrenz innerhalb der Ausgabe und mit maximaler Sichtbarkeit.» Das neue monothematische Format Merian Select ergänze das Hauptmagazin Merian ideal und ermögliche besonders klare und zielgerichtete Kommunikation, so Bergmann weiter. (pd/nil)



