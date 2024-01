CH Media: René Scheu ist neuer Kolumnist

Reiche werden reicher, Arme werden ärmer: Diese Wahrnehmung herrscht in Politik, Medien und Bevölkerung seit langer Zeit vor. Doch stimmt sie auch? Nein, lautet die Antwort von René Scheu, dem Philosophen und Geschäftsführer des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) in Luzern. Der ehemalige NZZ-Feuilletonchef ist neuer Kolumnist der Zeitungen von CH Media. Am Montag erschien sein erster Beitrag.

Ebenso werden künftig montags auch zwei Kolumnistinnen zu lesen sein. Neu dabei sind die Journalistin Samantha Zaugg, ehemalige Co-Chefredaktorin des Fachmagazins Schweizer Journalist:in, und die Juristin Laura Zimmermann, seit Anfang Jahr Creative Amplification Director bei der Agentur Jung von Matt Limmat (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)