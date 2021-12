SRF: Reto Gerber wechselt in die Privatwirtschaft

Reto Gerber war 2007 Gründungsmitglied von «Eco» und führte das Wirtschaftsmagazin ab Sommer 2012 auch viele Jahre als Redaktionsleiter. Zu seinen Aufgaben gehörte später auch der Aufbau der Fachredaktion Wirtschaft, die neben «Eco» / «Eco Talk» seit Ende 2014 auch die Wirtschaftsbeiträge für die tagesaktuellen Newssendungen produziert. Ende 2018 übernahm Reto Gerber die Leitung der TV-Auslandredaktion. Nun hat er sich gemäss einer SRF-Mitteilung entschieden, die Medienbranche zu verlassen. Er wechselt in die Privatwirtschaft, wo er ab 1. September 2022 als Partner von Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten tätig sein wird.

In einer Mitteilung des Unternehmens für Kommunikations- und Wirtschaftsberatung heisst es: «Gerber ergänzt die Partnerschaft in der strategischen Kommunikations- und Wirtschaftsberatung wie auch in der Beratung und Positionierung von Führungspersönlichkeiten, Geschäftsleitungen und Aufsichtsgremien.» Einen Schwerpunkt setze Gerber bei der Litigation-PR, bei ESG-Mandaten wie auch beim Coaching im Bereich der neuen Medienwelten. Weitere Beratungsfelder seien die Entwicklung und Begleitung von Kampagnen-Strategien sowie die Begleitung von Change-Prozessen.

Gemäss SRF habe Gerber die Abteilung CR Video über Jahre stark mitgeprägt, organisatorisch wie publizistisch, und er habe den wichtigen Ausbau in Richtung Digitalisierung zusammen mit seinen jeweiligen Teams aktiv mitgestaltet. Ein Beispiel dafür sei die Neulancierung von «#SRFglobal» im Mai 2021. «Ich konnte in den vergangenen Jahren unglaublich viel aufbauen und prägen – dafür bin ich sehr dankbar», lässt sich Gerber zitieren: «Doch nun, mit fünfzig Lenzen, werde ich noch einmal etwas Neues beginnen. Ich möchte in meiner nächsten Lebensphase unternehmerischer denken und handeln.»

SRF-Nachrichtenchef Gregor Meier: «Wir bedauern den Abgang von Reto Gerber ausserordentlich. SRF verliert mit ihm eine wichtige Führungskraft, die in den letzten Jahren in verschiedensten Funktionen hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir wünschen ihm bei seiner beruflichen Neuorientierung alles Gute.» (pd/tim)