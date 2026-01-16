MAZ: Reto Vogt übernimmt Leitung der Programme

Publiziert am 16.01.2026

Die Schweizer Journalistenschule MAZ reagiert auf zurückhaltendes Buchungsverhalten mit einer Verschlankung der Organisation. Reto Vogt, bisheriger Studienleiter Digitale Medien und KI, rückt neu in die Geschäftsleitung auf und übernimmt neu die Stelle als Chief Program Officer (CPO).

Beat Rüdt, der bisherige CPO, verlässt das MAZ, um eine neue Herausforderung ausserhalb der Institution zu übernehmen. Bis zu seinem Weggang unterstützt er den Transformationsprozess und übernimmt das Teilprojekt Rahmenplan Höhere Fachschule der Diplomausbildung Journalismus, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die Umstrukturierung sei eine Reaktion auf strukturelle Verwerfungen in der Medien-, Kommunikations- und Bildungsbranche. Rückläufige Werbeeinnahmen und Abo-Erträge bei Verlagen würden zu tieferen Investitionen in die Ausbildung junger Journalistinnen und Journalisten führen. In Kommunikationsabteilungen von Unternehmen und Verwaltung haben auf KI zurückzuführende Effekte vereinfachte Prozesse und sinkenden Personalbedarf zur Folge, schreibt das MAZ. Die unsichere geopolitische und ökonomische Gesamtlage trage zu kurzfristigerer Planung oder Verschiebung von Kursanmeldungen bei.

«Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung handeln aus der Einsicht, dass das MAZ diesen Schritt jetzt noch aus einer Position der Stärke heraus vollziehen kann und dass die Erfolgsaussichten für die eingeleiteten Massnahmen entsprechend gut sind», wird Felix E. Müller, Präsident des Stiftungsrats MAZ, in der Mitteilung zitiert.

Stellen werden reduziert

Die Organisationsentwicklung geht laut Communiqué mit einer Stellenreduktion über die gesamte Institution einher. Ziel seien nachhaltig gesenkte Fixkosten und ein geschärftes Kostenbewusstsein. Die gewachsenen Strukturen sollen schlanker, flexibler und effizienter gestaltet werden. Der Entwicklungshorizont orientiert sich an einem Mehrjahresplan.

Neben der Reorganisation hat das MAZ ein Anerkennungsverfahren zur Höheren Fachschule (HF) eingeleitet. Die Diplomausbildung «Journalismus & Medienkompetenz» soll auf einen national geregelten und vergleichbaren Abschluss aufgewertet werden. Die ersten Rückschlüsse aus den Kontakten beim zuständigen Bundesamt sind positiv. (pd/cbe)