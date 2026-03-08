SRF: Roger Elsener soll neuer Direktor werden

Publiziert am 08.03.2026

Gemäss dem Onlinemagazin Republik hat der Nominationsausschuss der SRG den 49-jährigen Medienmanager Roger Elsener als einzigen Kandidaten für das Direktorium vorgeschlagen. Die formelle Ernennung durch den SRG-Verwaltungsrat soll in den kommenden Tagen erfolgen. Elsener würde damit auf Nathalie Wappler folgen, die ihren Rücktritt auf Ende April 2026 angekündigt hat (persoenlich.com berichtete).

Elsener ist seit Oktober 2024 CEO des TV-Streaming-Anbieters Zattoo und arbeitete davor mehr als zehn Jahre für die Mediengruppe der Aargauer Verlegerfamilie Wanner, unter anderem als CEO der CH Media TV AG. Im Nominationsverfahren setzte sich Elsener laut Republik gegen die SRF-Mitarbeiterin Anita Richner durch.

Auf Anfrage teilte die SRG am Sonntag mit, dass sie sich bis zur erfolgten Wahl nicht zu Personalien äussere.

Sollte Elsener ernannt werden, übernähme er das Amt im Rahmen einer umfassenden Neustrukturierung der SRG, die bis 2029 rund 270 Millionen Franken einsparen will. Seine Zuständigkeit wäre dabei laut Republik auf deutschsprachige Sendungen in den Bereichen Information, Kultur und Unterhaltung beschränkt – Fiktion und Sport würden neu zentral unter SRG-Generaldirektorin Susanne Wille gebündelt. (cbe)