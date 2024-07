Zattoo: Roger Elsener wird neuer CEO

Publiziert am 30.07.2024

Roger Elsener wird neuer CEO von Zattoo, einem Anbieter von IPTV-Software. Elsener wurde vom Verwaltungsrat ernannt und wird die Leitung am 1. Oktober 2024 von Nick Brambring übernehmen, der im Juni nach über zwölf Jahren an der Spitze von Zattoo seinen Rücktritt bekannt gab (persoenlich.com berichtete).

«Ich habe grossen Respekt vor der erfolgreichen Entwicklung, die Zattoo seit seiner Gründung im Jahr 2006 durchlaufen hat, und ich fühle mich geehrt, in diesen dynamischen Zeiten in der Videostreaming-Industrie ein Teil des Teams zu werden», wird Roger Elsener in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. «Zusammen mit dem kompetenten Team freue ich mich darauf, Zattoo dabei zu unterstützen, das nächste Level zu erreichen und unseren Kunden und Partnern ein unvergleichliches Technologie- und Unterhaltungserlebnis zu bieten.»

Wie Elsener gegenüber persoenlich.com sagte, wird er für Interviews gerne zur Verfügung stehen, sobald er seine neue Funktion offiziell angetreten hat.

Elsener war seit 2013 bei CH Media (vormals AZ Medien) für die elektronischen Medien verantwortlich. 2018 wurde er Geschäftsführer von CH Media Entertainment und Mitglied der Geschäftsleitung von CH Media. Zudem war er CEO der CH Media TV AG, dem Joint Venture von CH Media und Sunrise für deren TV-Gruppe und den Streamingdienst Oneplus. Im Oktober letzten Jahres wurde bekannt, dass Elsener das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird. Wolfgang Elsässer wurde sein Nachfolger.

Vor seiner Tätigkeit bei CH Media war Elsener in verschiedenen Medienunternehmen in leitenden Positionen tätig, unter anderem bei der 3+-Gruppe und Viacom International Media Networks. Er schloss 2003 sein Studium an der Universität Zürich mit einem Master in Medienökonomie ab.

«Wir freuen uns sehr, dass Roger Elsener als neuer CEO von Zattoo zu uns stösst», lässt sich Zattoo-Verwaltungsratspräsident Sam Hügli in der Mitteilung zitieren. «Er ist ein erfahrener und renommierter Manager in der Medienbranche. Seine umfangreiche Expertise ist eine grosse Bereicherung für die nächste Wachstumsphase von Zattoo.»

«Die beste Person für diesen Job»

Wie es weiter heisst, habe Zattoo während Niklas Brambrings Amtszeit das B2C-Geschäft in Deutschland und der Schweiz erfolgreich ausgebaut und um die Aktivitäten in Österreich erweitert. Zattoo konnte auch das Whitelabel-Geschäft, das sich auf Internetanbieter, die ein TV-Angebot lancieren wollen, konzentriert, deutlich ausbauen und wurde laut eigenen Angaben zum Marktführer dieses Segments innerhalb der DACH-Region und darüber hinaus.

Nick Brambring, derzeitiger CEO von Zattoo: «Roger und ich kennen uns seit 2007, und ich bin sehr zuversichtlich, dass er die beste Person für diesen Job ist. Roger, ein starkes Management-Team und viele fantastische Kolleginnen und Kollegen werden Zattoo auf die nächste Stufe heben und gleichzeitig unsere starke Kultur aufrechterhalten. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, Zattoo fast 13 Jahre lang als CEO begleitet zu haben.»

Zattoo, 2005 gegründet, beschäftigt über 250 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. Die an der Börse kotierte TX Group ist seit 2008 an Zattoo beteiligt und hält seit 2019 über 50 Prozent. (pd/cbe)