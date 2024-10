Weltwoche: Roger Köppel empfängt Aleksandar Vučić

Radio Liechtenstein

Die Liechtensteiner Stimmbevölkerung entscheidet am 27. Oktober an der Urne über die Zukunft des staatlich finanzierten Radio Liechtenstein. Eine Volksinitiative fordert dessen Privatisierung. Die Regierung glaubt nicht an die Rentabilität eines Privatsenders im Kleinststaat und lehnt das Begehren ab.