ENPA: Roman Bretschger ins Präsidium gewählt

Publiziert am 25.11.2024

Roman Bretschger, Generalsekretär der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), wurde in das Präsidium der European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung. Die Organisation setzt sich für gute Rahmenbedingungen für den Journalismus und für die Interessen der europäischen Publisher ein. Die ENPA mit Sitz in Brüssel ist der führende europäische Verlegerverband und zählt die Landesverbände aus rund 14 Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Frankeich und Italien, zu seinen Mitgliedern. Der Verband engagiert sich mit diversen Aktivitäten und Initiativen, um die Herausforderungen und Chancen der Medienbranche auf europäischer Ebene in Politik und Gesetzgebung zu adressieren.

Roman Bretschger wurde an der Generalversammlung als neues Mitglied des ENPA-Vorstandes gewählt, welcher vom belgischen Verleger François le Hodey präsidiert wird. Bretschger vertritt im Vorstand den Verlegerverband Schweizer Medien und ersetzt Hans Heinrich Coninx, der nach seiner langjährigen Tätigkeit für den europäischen Verband mit der Ernennung zum Ehrenmitglied der ENPA geehrt wurde. Bretschger ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit und der Austausch der Medienunternehmen auch auf europäischer Ebene von grosser Wichtigkeit sind: «Angesichts der Herausforderungen, vor denen die Medienbranche steht – von der Digitalisierung über Künstliche Intelligenz bis hin zu regulatorischen Veränderungen – wird der länderübergreifende Austausch zwischen Medienverbänden und Medienunternehmen immer wichtiger. Die ENPA bietet eine wertvolle Plattform für diesen Dialog, um gemeinsame Lösungen zu finden, den Journalismus in Europa zu stärken.» (pd/wid)