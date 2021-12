Die Zeit: Salome Müller stösst zur Redaktion

Salome Müller wird per 1. Februar 2022 das Schweizer Büro der Wochenzeitung Die Zeit als Redakteurin verstärken, heisst es in einer Mitteilung. Müller war seit 2017 Redaktorin beim Tages-Anzeiger, zuletzt im Inlandteam von Tamedia, und arbeitete als freie Autorin unter anderem für Das Magazin, NZZ Folio und die Republik. Für das Online-Portal Tsüri.ch schrieb sie in den vergangenen Monaten das Morgen-Briefing (persoenlich.com berichtete). 2018 erschien ihr Buch »Love, Pa. Briefe an meinen Vater« im Echtzeit Verlag. Die heute 34-Jährige studierte Germanistik und Philosophie in Zürich und Freiburg i.Üe. Sie lebt in Zürich.

«Mit Salome Müller konnten wir eine etablierte Kollegin und tolle Schreiberin für unser Blatt gewinnen. Wir freuen uns sehr auf sie», wird Daum zitiert.

Mehr Verantwortung für Sarah Jäggi



Zudem wird Sarah Jäggi (Bild unten) per 1. Januar 2022 neue stellvertretende Büroleiterin der Zeit in der Schweiz. Sie ist seit 2015 Redakteurin im Schweizer Büro der deutschen Wochenzeitung und schrieb zuvor als freie Journalistin unter anderem für die NZZ, NZZ Folio, Das Magazin sowie die Aargauer Zeitung.

Die 48-Jährige studierte Geschichte und Publizistik in Zürich, Basel und La Coruña und wohnt mit ihrer Familie in Olten.

«Sarah Jäggi hat massgeblich Anteil daran, dass sich die Schweiz-Ausgabe der Zeit in den vergangenen Jahren derart erfreulich entwickelt hat», sagt Daum. Er freue sich sehr darauf, das Büro künftig zusammen mit ihr zu leiten.

Das Redaktionsteam besteht ab Februar aus Matthias Daum, Sarah Jäggi, Barbara Achermann und Salome Müller. Dafür seien die bestehenden Stellenprozente neu aufgeteilt worden, so Daum. (pd/wid)