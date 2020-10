SRF: Sandra Manca verlässt Leutschenbach

Aufgrund anstehender Veränderungen in der Organisation habe Direktorin Nathalie Wappler entschieden, die Leitung von SRF News neu zu besetzen. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung vom Dienstag. Interimistisch übernehme Ursula Gabathuler, heute Leiterin Redaktion Kassensturz/Espresso, ab 13. Oktober Mancas Aufgaben.

Sandra Manca arbeitet seit August 2008 für SRF. Zunächst leitete sie die Multimedia-Redaktion von Radio DRS. 2010 wurde sie stellvertretende Chefredaktorin von Radio DRS. 2013 trat Sandra Manca die Stelle als Leiterin des Bereichs SRF News an. In dieser Funktion war sie für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Bereichs SRF News verantwortlich, zu dem heute nebst SRF News Aktualität die Redaktionen SRF Digital, SRF Data, SRF Forward sowie das Team Formatentwicklung & Innovation gehören. Manca arbeitete in den letzten Jahren in verschiedenen Publizistik- und Organisationsprojekten mit. Als Co-Teilprojektleiterin war sie bei der Fusion von Schweizer Radio DRS und Schweizer Fernsehen im Medienkonvergenz-Projekt aktiv involviert. In den letzten Jahren war sie an der Entwicklung und Umsetzung des trimedialen Newsrooms im neuen News- und Sportcenter im Studio Zürich Leutschenbach massgeblich beteiligt.

Vorher arbeitete Manca als freie Journalistin und Redaktorin für verschiedene Medienhäuser; zwischen 2001 und 2008 leitete sie tagesanzeiger.ch.

Die Stelle wird laut SRF intern und extern ausgeschrieben. (pd/eh)