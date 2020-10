Massiver Umbau: SRF baut bis 2022 116 Vollzeitstellen ab

Das SRG-Sparprogramm hat Auswirkungen auf SRF. Darüber informierte Direktorin Nathalie Wappler am Dienstagvormittag die Belegschaft und anschliessend die Medien. Wie SRF in einer Mitteilung schreibt, muss das Unternehmen bis im Jahr 2022 eine Reduktion von 116 Vollzeitstellen durchführen – von heute 2292 Vollzeitstellen auf 2176 Vollzeitstellen. Der Abbau betrage jedoch insgesamt 211 Vollzeitstellen, weil SRF gleichzeitig 95 neue Stellen schaffen will. «Diese neuen Berufsbilder und Kompetenzen brauchen wir dringend, wenn uns die Transformation gelingen soll», so Nathalie Wappler. Daneben seien 100 Umschulungen vorgesehen; das nötige Weiterbildungsbudget sei bereitgestellt.

68 Millionen weniger Budget

Dieser Schritt sei nötig, weil SRF einerseits sparen und sich andererseits transformieren muss. Für die kommenden zwei Jahre ergebe sich zusammengezählt ein Betrag von 68 Millionen Franken, der eingespart werden müsse. «Davon rund 37 Millionen Franken können dank neuer Technologien durch die Anpassung der Produktionsstandards sowie der Organisation erzielt werden, 31 Millionen Franken durch Einsparungen im bestehenden Angebot», schreibt SRF.

Kündigungen in zwei Etappen

Der Personalabbau wird in zwei Etappen erfolgen: 66 Stellen sollen im Januar 2021 abgebaut werden, 145 Stellen im Herbst 2021. Natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen sollen Entlassungen so weit wie möglich verhindern – dennoch rechnet SRF mit 25 Kündigungen in der ersten und 95 Kündigungen in der zweiten Etappe.

Auch im Programm gibt es Abstriche: Ab Sommer 2021 sind anstelle der Vorabendsendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» auf SRF 1 unterschiedliche Formate nach dem Grundkonzept «Mini …, dini …» geplant. Ausserdem sieht SRF im Sommer- und Feiertagsprogramm weniger Neuproduktionen vor. Auch das Basel Tattoo und das Zirkusfestival Monte Carlo werden nicht mehr übertragen. Im Radio verzichtet SRF auf die Sendungen «Zwischenhalt», «Blickpunkt Religion» und «Morgengeschichte». Verändern wird sich auch das Literaturangebot bei Radio SRF 2 Kultur: Die Sendung «52 beste Bücher» wird im nächsten Jahr abgelöst durch ein ganzheitlich neu aufgestelltes Literaturangebot.

Neue Chefinnen und Chefs

Im Rahmen des Umbaus zu einem neuen Betriebsmodell gibt es zudem personelle Veränderungen in der Organisation. Sandra Manca, Chefin von SRF News, wird SRF verlassen (persoenlich.com berichtete). Neu gilt:

Abteilung Distribution: Stefano Semeria (heute Leiter Abteilung Jugend, Familie, Unterhaltung)

Abteilung Audience: Laura Köppen (heute Leiterin Strategische Projekte und Forschung)

Bereich News Digital: Ursula Gabathuler (heute Leiterin Redaktion Kassensturz/Espresso)

Bereich Unternehmensplanung und -entwicklung: David Elsasser (heute Leiter Projekt «SRF 2024»)

Diese Interimsleitenden werden ab 13. Oktober 2020 in ihren Funktionen aktiv und ergänzen die heutige Geschäftsleitung. Da Stefano Semeria die Interimsleitung Distribution übernimmt, übergibt er die Abteilungsleitung Unterhaltung ad interim an Reto Peritz. Zudem übernimmt Priska Eichenberger (heute Bereichsleiterin Produktion der Abteilung Jugend, Familie, Unterhaltung) interimistisch den Bereich Herstellungsmanagement.

Die SRF übergeordnete SRG will aufgrund der sinkenden Werbeerträge bis 2024 50 Millionen sparen und muss dazu unternehmesweit 250 Vollzeitstellen abbauen. (eh)

