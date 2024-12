Telebasel: Sandra Ziegler übernimmt Geschäftsleitung von André Moesch

Publiziert am 17.12.2024

Sandra Ziegler folgt auf André Moesch, der nach vier Jahren das Basler Regionalfernsehen und das Newsportal verlässt, wie die Stiftung Baselmedia am Dienstag mitteilte. Ziegler ist in der Region Basel aufgewachsen, hat als Zellbiologin doktoriert und gearbeitet, bevor sie sich dem Bereich Kommunikation und Journalismus zuwandte. In den letzten sechs Jahren war sie Geschäftsführerin des Schweizerischen Ärzteverlags.

«Gebe mein Amt mit einem guten Gefühl ab»

Moesch will gemäss der Medienmitteilung nach vier Jahren als Geschäftsleiter künftig selbständig im Bereich Beratung, Coaching und Publizistik arbeiten. Dabei werde er auch weiterhin als Berater für die Stiftung fungieren. Zudem bleibt er Präsident des Verbandes der Schweizer Regionalfernsehen, Telesuisse. «Ich gebe mein Amt mit einem guten Gefühl ab und bin überzeugt, dass das Unternehmen auf einem soliden Fundament steht, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen», wird Moesch in einer Medienmitteilung zitiert.

Bei Telebasel war Moesch war unter anderem für den Programm-Relaunch Mitte 2023 mit dem neuen News-Format Punkt6 sowie die Lancierung des regionalen News-Portals Baseljetzt verantwortlich. (sda/nil)