Blick-Gruppe: Sarah Frattaroli wird stv. Wirtschaftschefin

Sarah Frattaroli wird per Januar 2022 stellvertretende Leiterin Wirtschaft bei der Blick-Gruppe, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 30-Jährige startete am 1. Juli als Journalistin (100 Prozent) im Ressort Wirtschaft. Die letzten vier Jahre war sie stellvertretende Chefredaktorin von Radio Top in Winterthur. Zuvor leitete sie die Kommunikation bei der NPO Save the Children. Nach dem Studium der Politik- und Rechtswissenschaft in Luzern stieg sie als Praktikantin bei der «Finanz und Wirtschaft» in den Journalismus ein. Sarah Frattaroli lebt in Zürich.

Ulrich Rotzinger, Ressortleiter Wirtschaft Blick-Gruppe, zur Neubesetzung: «Es freut mich besonders, dass ich mit Sarah eine Stellvertreterin aus den eigenen Reihen gewinnen konnte. Sie hat vom ersten Tag an mit ihrem ausserordentlichen Einsatz und ihrer Begeisterung für Wirtschaftsthemen überzeugt und bereits nach kurzer Zeit Verantwortung in der Ressortführung übernommen.»

Zudem wird Martin Schmidt (Bild oben) ab dem 1. Januar 2022 als Journalist (80 Prozent) im Ressort Wirtschaft arbeiten, schreibt der Blick. Die letzten sechs Jahre war der 34-Jährige für den Walliser Boten unterwegs. Zu Beginn als Lokaljournalist, später als Co-Leiter Gemeinderessort und seit 2020 als Leiter Wirtschaftsressort. Zuvor absolvierte er ein Wirtschaftsstudium an der Universität Bern. Martin wohnt in Toffen BE.

«Martin ist ein sehr guter Kenner der Walliser Volkswirtschaft und wird dank seinem Netzwerk und seinem guten Gespür für bewegende Geschichten die Arbeit unserer Wirtschaftsberichterstattung bereichern», sagt Ulrich Rotzinger, Ressortleiter Wirtschaft Blick-Gruppe. (pd/wid)