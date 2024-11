KatalysatOhr 2024: Sarah Heinzmann und Noah Pilloud ausgezeichnet

Publiziert am 19.11.2024

KatalysatOhr 2024 der Stiftung Radio Basel geht an Sarah Heinzmann und Noah Pilloud für ihr Projekt «Klänge des Anthropozän», wie es in einer Mitteilung heisst. Das geplante Feature will die Hörenden mitnehmen auf eine sinnliche Klangreise zu den Hotspots der Klimakrise wie schmelzenden Gletschern, tauenden Permafrostböden und Klimaveränderungen so hörbar machen.



Über die Klimakrise wird viel berichtet. Doch hat es der Klimajournalismus bei den Menschen oft schwer: zu viel, zu negativ, vermeintlich weit weg von der eigenen Lebenswirklichkeit. Doch dieses Projekt nähert sich der relevanten Problematik mit einem anderen Blickwinkel. Es bietet die Chance, das Thema neu aufzugreifen. Die Dramatik der Klimakrise wird als Hörerlebnis erfahrbar. Diesen experimentellen Zugang fand die Jury reizvoll. Formal ist es das gewagteste Projekt aller Wettbewerbseinreichungen. Das engagierte Konzept wirkt überzeugend und verspricht ein vertieftes Eintauchen in die Thematik.



Sarah Heinzmann und Noah Pilloud – beide beim Berner Kulturradio RaBe engagiert – sind der Überzeugung, dass ein gelungener Klimajournalismus die lokalen klimatischen Veränderungen mit berücksichtigen muss. Der lokale Fokus der Klimaberichterstattung soll die Klimakrise für die Hörerinnen und Hörer unmittelbar erfahrbar machen. Nicht nur auf Basis wissenschaftlicher Fakten, sondern durch ausserordentliche Hörerlebnisse. Die Experten-Gespräche bilden dabei den notwendigen Rahmen zum Verständnis und zur Einordnung der Audioaufnahmen.

Für die Realisierung des Hörstücks spricht die Stiftung Radio Basel 6000 Franken und ermöglicht den Autorinnen und Autoren eine Produktionswoche im Basler SRF-Studio. Projekt und Preisträgerinnen und Preisträger werden am 22. Februar 2025 im Rahmen des Berner Radio- und Podcast Festivals Sonohr vorgestellt. Das aus dem prämierten Projekt hervorgehende Audiostück wird im Rahmen des Sonohr-Programms von 2026 Premiere feiern.

Die Jury 2024 besteht aus Susanne Janson (Regisseurin & Dramaturgin SRF Fiktion Audio), Christian Müller (Programmleiter Sonohr-Festival), David Sieber (Produzent und Moderator Telebasel), Ilayda Zeyrek (Redaktionsleiterin Radio 3Fach), Michael Motter (Juryvorsitz & Vertreter Stiftung Radio Basel). Die Ausschreibung 2025 folgt zum Radio- und Podcast Festival Sonohr vom 21. bis 23. Februar 2025. (pd/wid)