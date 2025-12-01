Le Temps: Scheidende CSS-Chefin wechselt zu Westschweizer Zeitung

Publiziert am 01.12.2025

Colatrella steht seit 2016 an der Spitze der Krankenversicherung CSS. Per Ende 2025 scheidet sie aus dem Unternehmen aus. Die Freiburger Rechtsanwältin bringt umfangreiche Erfahrung in Führungsgremien mit: Sie gehört dem Verwaltungsrat der Swiss Life Holding an und ist in Gremien von Economiesuisse, Digitalswitzerland und dem Schweizerischen Versicherungsverband aktiv. Per 1. Januar 2026 tritt Philomena Colatrella in den Verwaltungsrat der Westschweizer Zeitung Le Temps ein, wie der Verlag mitteilt.

Ehemaliger Chefredaktor wieder an Bord

Ebenfalls neu im Aufsichtsorgan Einsitz nehmen wird Jean-Jacques Roth. Der Journalist startete 1979 bei der Tribune de Genève und prägte die Gründung von Le Temps 1998 massgeblich mit. Als Chefredaktor und Direktor leitete er die Zeitung, bevor er zur RTS wechselte und später bis Ende 2023 für Tamedia tätig war. Derzeit verantwortet er noch das Magazin des Grand Théâtre de Genève und amtet bis Jahresende als Vizepräsident der Fondation Leenaards.

Le Temps gehört seit Anfang 2021 mehrheitlich der Stiftung Aventinus. Verwaltungsratspräsidentin Abir Oreibi begründet die Neubesetzungen mit dem Ziel, die Kompetenzen des Gremiums in Unternehmensführung, Wirtschaft und digitaler Transformation zu stärken. Dem Verwaltungsrat gehören nun sechs Personen an: Abir Oreibi (Präsidentin), Wiktor Bourée, Philomena Colatrella, Louis Dreyfus, Fabrice Eggly und Jean-Jacques Roth. (pd/nil)