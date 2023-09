Unikom: Sechs konzessionierte Sender verlassen ihren Verband

Medienpolitik

Mitte-Präsident kritisiert SRG-Präsidium

Gerhard Pfister moniert in einem Interview mit der NZZ am Sonntag das fehlende Fachwissen an der Spitze von Post, SBB und SRG. Bei der SRG betrifft die Kritik den Posten eines Parteikollegen.

von Nick Lüthi