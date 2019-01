Radio- und TV-Gebühren: Serafe ab sofort alleinige Ansprechstelle

WEF

Riesiges Medieninteresse an 16-Jähriger

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg ist am Weltwirtschaftsforum eine gefragte Interviewpartnerin. Am Freitag will sie zusammen mit Davoser Schülern fürs Klima streiken.