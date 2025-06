Tamedia: Silvia Princigalli wird Social-Media-Chefin

Silvia Princigalli wird per 1. Juni 2025 die Leitung des neu formierten Social-Media-Teams bei Tamedia übernehmen. Das Medienunternehmen benennt das bisherige Team «Neue Digitale Inhalte» in «Social Media» um und richtet es strategisch neu aus. Als Head of Social Media verantwortet Princigalli überregional alle Social-Media-Kanäle der Tamedia-Titel, bestätigt Tamedia auf Anfrage von persoenlich.com.

Die Spezialistinnen und Spezialisten an den Standorten Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf sollen künftig konsequent «Social First» arbeiten – mit Inhalten, die auf die Bedürfnisse eines jüngeren Publikums zugeschnitten sind. Ziel ist es, die Tamedia-Marken in den sozialen Medien relevanter zu machen.

Mit der Neuausrichtung verlässt Boris Gygax das bisherige Team «Neue Digitale Inhalte», das er seit 1. August 2023 leitete (persoenlich.com berichtete). Gygax wechselt in die Redaktion und wird dort im Team «Reportage & Storytelling» multimediale Inhalte weiterentwickeln.

Rückkehr nach acht Jahren

Princigalli kehrt nach acht Jahren zu Tamedia zurück, wo sie von 2013 bis 2017 als Redaktorin für Gesellschaftsthemen bei 20 Minuten und Annabelle tätig war. «Nach acht Jahren kehre ich nun dorthin zurück, wo für mich alles begonnen hat. Diesmal aber mit dem Innovationsgeist und dem Wissen, das ich in den vergangenen Jahren sammeln durfte», so die 35-Jährige zu persoenlich.com. «Ich liebe es, Dinge neu aufzubauen oder zu transformieren. Bei Tamedia gibt es – wie ich es gerne nenne – noch einiges zu ‹shapen›.»

Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin studierte an der Universität Fribourg und der Freien Universität Berlin Geschichte sowie Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Nach ihrer Zeit bei Tamedia war sie mitverantwortlich für den Aufbau des Sozialmagazins izzy bei Ringier, wo sie von 2020 bis 2023 als Head of Production and Distribution in der Geschäftsleitung tätig war.

Beraterin und Dozentin

Seit 2023 arbeitet Princigalli selbstständig als Beraterin für Medienhäuser und Privatunternehmen bei der digitalen Transformation. Parallel unterrichtet sie seit vier Jahren als Dozentin für Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden mit Standorten in Chur, Zürich und Bern. Seit 2024 ist sie zudem Vorstandsmitglied der Medienfrauen Schweiz.

Zu ihren ersten Plänen erklärt Princigalli: «Gemeinsam mit einem tollen Team möchte ich den Qualitätsjournalismus unserer starken Marken dorthin bringen, wo auch unsere User sind – auf die Plattformen, auf denen sie sich täglich bewegen.» Das Team arbeite datenbasiert: «Wir analysieren, was funktioniert und was nicht, um die Themen- und Formatwahl gezielter und wirkungsvoller zu gestalten. Parallel optimieren und automatisieren wir laufend interne Prozesse, um Ressourcen besser zu nutzen.»

Zur Diskussion über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in sozialen Medien positioniert sich Princigalli klar: «Zwar gibt es mittlerweile unzählige Tools auf dem Markt, die vor allem Distributions- und Kreationsprozesse optimieren. Doch ich glaube weiterhin an gute Ideen und Geschichten – Geschichten, die ihren Ursprung im Menschen haben und durch Storytelling, insbesondere auf Social Media, berühren, unterhalten und echte Interaktionen auslösen.» Die Faktenprüfung solle nicht vollständig durch KI ersetzt werden.