Simon Richle arbeitet per 1. Oktober 2019 für die Redaktion von Radio Zürisee. Für den Seesender wird er künftig mit einem Pensum von 80 Prozent als Redaktor arbeiten. Zuletzt war Richle für Radio Top in Winterthur tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach Abschluss seiner Gymnasiums-Ausbildung an der Kantonsschule Wattwil studierte Richle an der Uni Zürich Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Medienerfahrungen konnte er sich erstmals als freier Mitarbeiter der SCRJ Lakers Sport AG aneignen. Im Auftrag des Hockey-Proficlubs verfasst Richle seit rund drei Jahren regelmässig Spielvorschau-Artikel und Matchberichte.

Seine ersten Radioerfahrungen sammelte er ebenfalls in Rapperswil-Jona. Bei Radio Zürisee durchlief Simon Richle 2018 ein halbjähriges Redaktions-Praktikum. (pd/cbe)