Publiziert am 03.12.2024

Der 40-jährige Journalist Simon Ulrich verstärkt ab Januar das Team von nau.ch. Er wird in der News-Redaktion in Bern arbeiten, heisst es in einer Mitteilung.

Simon Ulrich: «Ich freue mich sehr, Teil eines Teams zu werden, das die Schweizer Medienlandschaft mit innovativen und eigenständigen Geschichten bereichert. Ebenso bin ich gespannt darauf, an der Weiterentwicklung dieses erfolgreichen Newsportals mitzuwirken.» (pd/spo)