SRF: Simona de Silvestro kommentiert Formel 1

Am kommenden Wochenende beginnt in Bahrain die neue Formel-1-Saison. SRF überträgt sämtliche Rennen live. Das Team um die Kommentatoren Michael Weinmann, Nico Müller und Oliver Sittler sowie Experte Marc Surer erhält dabei prominente Verstärkung: Simona de Silvestro, teilt SRF am Dienstag mit.

Die 35-Jährige blickt unter anderem auf fünf Saisons in der prestigeträchtigen US-amerikanischen «IndyCar Series» zurück. Bei Sauber konnte sie 2014 als Testfahrerin bereits Formel-1-Luft schnuppern.

Auch 2024 wird de Silvestro als Rennfahrerin aktiv sein – und daneben bei ausgewählten Rennen als Co-Kommentatorin bei SRF im Einsatz stehen. «Ich freue mich darauf, die spannenden, heissen Szenen der Formel 1 für einmal hinter der Kamera mitzuverfolgen und dem Publikum Einblicke in meinen Erfahrungsschatz als Rennfahrerin zu geben», wird die gebürtige Thunerin zitiert.

Zum ersten Mal zu hören sein wird Simona de Silvestro am zweiten Rennwochenende am 8. und 9. März 2024 beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Jeddah.