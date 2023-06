SRF: Simone Hulliger wechselt zum «Tagesgespräch»

Simone Hulliger wird Gesprächsleiterin der Radiosendung «Tagesgespräch», wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Karoline Arn, die als Mitglied der Chefredaktion der CR Audio und als Leiterin des Netzwerks «Debatten» andere Aufgaben übernommen hat und in einem kleinen Pensum Gespräche für die Sendung führen wird.

Sechs Jahre haben Simone Hulligers Moderation und ihre «Echo-Gespräche» das «Echo der Zeit» mitgeprägt. Nun wechselt sie gemäss Mitteilung auf Herbst zum «Tagesgespräch». Die Erfahrung in der Gesprächsführung sammelte die Historikerin, mit Abschluss an der Universität Bern, bei Radio SRF 1 als Leiterin der Redaktion «Forum» und Moderatorin der Sendung «Treffpunkt». Ausserdem führte sie als Co-Moderatorin die Zuhörerinnen und Zuhörer seit Jahren durch die Bundesratswahlen und leitete an Universitäten Podiumsdiskussionen des «Echo der Zeit» zu aussenpolitischen Themen.

Bereits mit zwölf Jahren war Simone Hulliger in der Kindersendung von Radio Förderband zu hören. Während des Geschichts-, Politologie- und Wirtschaftsstudiums moderierte sie den Morgen und das Tagesprogramm des Berner Lokalradios und leitete das Aussenstudio während der Olympischen Spiele in Sydney. Nach einem Abstecher zum Privatfernsehen wechselte sie 2005 zu Radio SRF.

Lis Borner, Chefredaktorin CR Audio, wird in der Mitteilung zitiert: «Ich freue mich, dass Simone Hulligers fundierte und lebendige Gespräche im ‹Echo der Zeit› nun zu ‹Tagesgesprächen› werden, welche die Gäste mit ihren Themen, dem Wissen und den Meinungen verknüpfen und so zu Erlebnissen werden.» (pd/yk)