Publiziert am 11.12.2025

Im Juni 2025 verliess Eva Wannenmacher nach 24 Jahren den «Kulturplatz» beim Schweizer Fernsehen (persoenlich.com berichtete). Seither führen Nina Mavis Brunner und Nino Gadient alternierend durch die Sendung. Seit Mitte November läuft jedoch die unmoderierte sechsteilige Serie «Swiss Success Stories» über Schweizer Persönlichkeiten.

Derweil arbeitet SRF an einem grundlegenden Umbau des Formats. Der «Kulturplatz» soll stärker auf die Online-Nutzung ausgerichtet werden und den veränderten Nutzungsgewohnheiten eines kulturaffinen Publikums Rechnung tragen. Die bisherige Magazinstruktur mit anmoderierten Einzelbeiträgen wird aufgegeben.



«In sich zusammenhängende, emotionale Geschichten»

Rajan Autze, publizistischer Leiter Kultur a. i., erklärt gegenüber dem Programmagazin TV Star den strategischen Kurswechsel: «Die Sendung verabschiedet sich von der Magazinstruktur mit der Anmoderation einzelner Beiträge und fokussiert sich auf dramaturgisch raffinierte, in sich zusammenhängende, emotionale Geschichten.»

Mit der Neuausrichtung wird es keine Moderation mehr geben, die durch die Sendung führt. Entsprechend ändert sich das Profil der künftigen Hosts. Ab Januar 2026 werden vorläufig Mavis Brunner und Nino Gadient weitermoderieren bis zum Relaunch. Bis wann das geschieht, bleibt offen. (nil)