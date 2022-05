Per 1. August 2022 verkauft Somedia die Obersee Nachrichten an Fridolin Medien aus Schwanden (Glarus Süd). Durch die Kombination der Gratiszeitungen Fridolin und Obersee Nachrichten entsteht für Werbetreibende ein reichweitenstarker Werbeträger mit einer gemeinsamen Auflage von rund 100'000 Exemplaren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fokus auf tagesaktuelle Medien

Mit dem Verkauf der grössten Gratiszeitung am oberen Zürichsee konzentriert sich Somedia künftig im Wirtschaftsraum Glarus-Obersee auf die Herausgabe tagesaktueller Medien, heisst es weiter. Dazu zählen die Tageszeitungen Glarner Nachrichten, das Newsportal Südostschweiz.ch, Radio Südostschweiz, TV Südostschweiz sowie die gemeinsam mit Tamedia herausgegebene Linth-Zeitung im St. Galler Wahlkreis See-Gaster.

Im Zusammenhang mit der strategischen Fokussierung im Wirtschaftsgebiet Glarus-Obersee wird die Zeitung Glarner Woche nicht mehr weitergeführt. Die einmal wöchentlich erscheinende Gratiszeitung mit einer Auflage von mehr als 20'000 Exemplaren wurde vor über 14 Jahren im Zusammenhang mit der Glarner Gemeindestrukturreform lanciert. Nach über 700 Ausgaben erscheint im Juli 2022 die letzte Ausgabe. Den betroffenen Mitarbeitenden werden innerhalb von Somedia andere Stellen angeboten, heisst es in der Mitteilung. «Der Fokus auf die tagesaktuellen Medien ist kein Rückzug aus der Region – im Gegenteil. Wir bündeln unsere Kräfte und wollen unsere Nutzerinnen und Nutzer auf den verschiedenen Kanälen künftig noch besser informieren», wird Thomas Kundert, CEO von Somedia, in der Mitteilung zitiert.

Erfahrung mit Gratis-Wochenzeitungen

Die neue Besitzerin der Obersee Nachrichten kennt sich im Gratiszeitungsmarkt aus. Sie ist schon seit 1965 Herausgeberin der Gratis-Wochenzeitung «Fridolin», die im Glarnerland und angrenzenden Gemeinden verteilt wird. «Mit den Obersee Nachrichten können wir die Reichweite für Werbetreibende in einer wirtschaftlich starken Region zu attraktiven Bedingungen deutlich vergrössern», sagt Ernst Willi, Geschäftsführer der Fridolin Medien, laut Mitteilung. Die Berichterstattung soll in den kommenden Monaten mit ausgewählten Inhalten aus der Region ausgebaut werden. «Wir wollen neue oder frühere Leserinnen und Lesermit sauber aufbereiteten, journalistischen Inhalten ansprechen. In den Obersee Nachrichten finden die Leserinnen und Leser, was um den oberen Zürichsee in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft passiert», so Ernst Willi. (pd/mj)