SwissMediaForum: Spenden für Journalisten in der Ukraine und Russland

Auf Initiative des SwissMediaForum fliessen 33'000 Franken an die Organisationen «Friends of Novaya Gazeta Europe» und «Ukrajinska Prawda». Die Spenden für unabhängigen Journalismus kommen von den Medienunternehmen CH Media, NZZ, Ringier, SRG SSR, TX Group, dem Verlegerverband Schweizer Medien und der Programmleitung des SwissMediaForum.

Es war eindrücklich und berührte viele Teilnehmende des SwissMediaForum, als Yevheniia Kravchuk, ukrainische Parlamentsabgeordnete und ehemalige Kommunikationschefin des Präsidenten Selenski, und Ekaterina Glikman, stellvertretende Chefredaktorin der unabhängigen russischen Zeitung «Novaya Gazeta Europe», über den Krieg in der Ukraine sprachen, wie es in einer Mitteilung heisst. Kravchuk erwähnte an dem Anlass im September die schwierige finanzielle Situation von unabhängigen Medien in der Ukraine. Glikman erzählte von der Schwierigkeit von unabhängiger journalistischer Arbeit in Russland. Die beiden Frauen beendeten das Panel mit dem Aufruf, unabhängigen Journalismus in den beiden Ländern zu unterstützen.

Das SwissMediaForum organisierte kurzerhand 30'000 Franken bei ihrer Trägerschaft CH Media, NZZ, Ringier, SRG SSR, TX Group sowie dem Verlegerverband Schweizer Medien VSM. Zudem engagieren sich die Co-Programmleiter des SwissMediaForums Patrik Müller und Arthur Rutishauser sowie der Präsident Andreas Binder mit weiteren 3'000 Franken.

Die Summe von 33’000 Franken geht je zur Hälfte an den Verein «Friends of Novaya Gazeta Europe» und an das ukrainische Onlineportal «Ukrajinska Prawda».

«Friends of Novaya Gazeta Europe» ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Schweiz und setzt sich für Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit ein. Der Verein setzt seine Mittel für den Betrieb des unabhängigen europäischen Mediums «Novaya Gazeta Europe» ein, das von ehemaligen Redaktionsmitgliedern der «Novaya Gazeta» betrieben wird, die aus Russland flüchten mussten.

Die «Ukrajinska Prawda» ist ein Online-Portal in der Ukraine und gehört zu den führenden unabhängigen Nachrichtenorganisationen in der Ukraine. Es wird gemäss eigenen Angaben von fast acht Millionen Personen weltweit gelesen. Die Chefredaktorin der «Ukrajinska Prawda», Sevgil Musyeva, wurde erst kürzlich vom US-Magazin «Time» zu den hundert wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres 2022 gekürt.

«Unabhängiger Journalismus ist einer der wichtigsten Pfeiler der Demokratie. Umso wichtiger ist es, ihm Sorge zu tragen. Wir freuen uns, als SwissMediaForum einen Beitrag dazu leisten zu können, und bedanken uns bei den Schweizer Medienhäusern und dem Verlegerverband für die Unterstützung», sagt Andreas Binder, Verwaltungsratspräsident des SwissMediaForum.

Das nächste SwissMediaForum findet am 11. bis 12. Mai 2023 im Kultur- und Kongresszentrum Luzern statt. Erste Programmhighlights werden Anfang Jahr bekannt. (pd/mj)