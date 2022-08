Keystone-SDA: Sport als eigenständige Redaktion abgeschafft

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA nimmt eine Änderung in der Struktur der Redaktion vor. Der Sport wird in die Gesamtredaktion integriert. Gleichzeitig schafft die Agentur ein Content-Development-Team, das die Innovation vorantreibt.



Bisher war der Sport eine eigenständige Redaktion. Nun wird er in die Gesamtredaktion integriert, um mehr Synergien zu schaffen, wie die Nachrichtenagentur in einer Medienmitteilung schreibt. Die beiden Sportteams werden von Valentin Oetterli (deutsch) und Gilles Mauron (französisch) geleitet. Sie werden als Ressorts in die deutsch- respektive französischsprachige Redaktion integriert und stehen neu unter der Leitung von Nicole Meier (Chefredaktorin deutschsprachige Redaktion) und Federico Bragagnini (Chefredaktor

französischsprachige Redaktion).



Daten und Automatisierung



Sandro Mühlebach, der bisherige Chefredaktor Sport, übernimmt die Leitung des Content Development. Diese neu geschaffene Abteilung mit Ressourcen aus der Redaktion soll den Ressorts von Keystone-SDA die notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten zur kontinuierlichen Weiterentwicklung bieten. Das Team hat vielfältige Aufgaben. Namentlich sollen bestehende Gefässe und Inhalte weiterentwickelt sowie Daten- und Automatisierungsprojekte vorangetrieben werden. Die Bedürfnisse der Kunden würden dabei im Zentrum stehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.



Diese Anpassungen basieren auf einem umfassenden Restrukturierungsprogramm der vergangenen Monate. Unter anderem passt die Nachrichtenagentur auf 2023 ihre Produktpalette an und schärft ihre Dienste. (sda/mj)