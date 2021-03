Ringier: Sportmedien-Strategie wird beschleunigt

Das Schweizer Unternehmen Ringier gibt den Erwerb der Aktienmehrheit an der Sportal Media Group und der Digital Ventures OOD bekannt. Die Sportal Media Group vereint die führenden Onlinemedien in Bulgarien unter einem Dach, wie es in einer Mitteilung heisst. Digital Ventures OOD stehe hinter Sportal365 – dem führenden internationalen Content-Management-System für Sportnachrichten. Die Akquisition sei ein Meilenstein im Hinblick auf die Beschleunigung der Sportmedien-Strategie von Ringier.

Die Übernahme der Aktien soll im zweiten Quartal 2021 über die Bühne gehen. Der Vollzug der Transaktion setzt eine Zustimmung der zuständigen örtlichen Kartellrechtsbehörde voraus. Beide Parteien sind übereingekommen, über den Verkaufspreis und die Bewertung der übernommenen Unternehmen Stillschweigen zu bewahren, wie es weiter heisst. Mit dieser «grössten Investition der letzten Jahre» treibe Ringier «seine ehrgeizige Strategie» voran. Diese ziele «auf die Transformation des einstigen Verlagshauses in ein internationales, Technologie getriebenes und diversifiziertes Medienunternehmen» ab.

«Die Akquisition der Mehrheit an der Sportal Media Group ist ein weiterer Meilenstein für Ringier als digitales Medienunternehmen mit einem starken Standbein im Journalismus und darüber hinaus ein wichtiges Zeichen im Hinblick auf die Zukunft unserer Global Media Division», wird Ladina Heimgartner, Head Global Media Ringier, zitiert. «Ich bin überzeugt, dass die weitreichende Erfahrung von Ringier im Global Publishing und das Know-how von Sportal im Bereich digitale Plattformen eine perfekte Kombination bilden, die in den Sportmedien weltweit innovative Standards setzen wird.» (pd/cbe)