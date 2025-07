SRG: Sportproduktionen werden reduziert

SRF | RTS

Grosser Stellenabbau bei den SRG-Sendern

Grosser Stellenabbau bei den SRG-Sendern

RTS streicht bis 2026 rund 70 Stellen, um 16,5 Millionen zu sparen. Bei SRF geht es um 12 Millionen.

RTS streicht bis 2026 rund 70 Stellen und will so 16,5 Millionen Franken sparen. Bei SRF sollen am Dienstagnachmittag Sparmassnahmen in der Höhe von 12 Millionen Franken bekannt gegeben werden.