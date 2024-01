Medienabgabe: Sportverbände lehnen Röstis Abbauplan ab

Swiss Olympic sieht «eine Gefahr für die Sportberichterstattung der SRG und damit für den gesamten Schweizer Sport», berichtet der Blick am Samstag. Private Medien würden teure Sportproduktionen kaum übernehmen, da man damit in der Schweiz kein Geld verdiene.

Würden Sportveranstaltungen nicht mehr übertragen, werde es schwieriger, Sponsoren zu gewinnen. Die Existenz von Sportevents wäre bedroht. Auch Swiss-Ski und der Schweizer Fussballverband sind besorgt.

Die Halbierungs-Initiative will die Senkung der Serafe-Gebühren auf 200 Franken. Bundesrat Albert Rösti schlägt eine Reduktion auf 300 Franken vor. Dazu soll der Leistungsauftrag angepasst werden. Insbesondere in den Bereichen Unterhaltung und Sport soll gespart werden soll, hatte der Medienminister in November gesagt. (sda/spo)