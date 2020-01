Legendäres Skirennen: SRF feiert 90 Jahre Lauberhorn-Spektakel

Vom Zielraum in Wengen BE bis zum Starthaus am Lauberhorn: Moderatorin Viola Tami und die beiden ehemaligen Skirennfahrer Bruno Kernen und Fränzi Aufdenblatten, nehmen die legendäre Rennstrecke für einmal bergauf in Angriff.

Auf einer Schneeschuhwanderung über viereinhalb Kilometer treffen sie immer wieder auf besondere Überraschungsgäste und werfen dank vielen nostalgischen Bildern aus dem Archiv einen Blick auf vergangene Momente rund um das Rennen und den Skisport ganz allgemein. Wie SRF in einer Mitteilung schreibt, werden sie sich an die alten Zeiten erinnern, als furchtlose Rennfahrer aus aller Welt noch mit Holzskiern die Strecke hinunterfuhren und an die gloriosen Zeiten, als Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer wie Maria Walliser oder Pirmin Zurbriggen als Helden der Nation gefeiert wurden. Der tiefe Blick ins Archiv zeige aber auch Bilder, wie ehemalige Skirennfahrer zu Sängern wurden, wie Bernhard Russi das Fernsehpublikum fit für den Winter machte oder wie sich die Skimode über die Jahrzehnte verändert hat. (pd/eh)





Samstag, 18. Januar 2020, 20.10 Uhr, SRF 1