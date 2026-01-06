Brandkatastrophe: «SRF hat einen guten Job gemacht»

Publiziert am 06.01.2026

Die Brandkatastrophe in Crans-Montana am 1. Januar mit 40 Toten und 119 teils Schwerverletzten hat die Schweizer Medienlandschaft vor grosse Herausforderungen gestellt. Rund 200 Journalisten aus aller Welt reisten ins Walliser Alpendorf. Nach der anfänglichen Betroffenheit stellt sich nun die Frage: Wie sind die Medien mit dieser Katastrophe umgegangen?

Christian Beck berichtet in der neusten Podcast-Folge von teilweise fragwürdigem Verhalten vor Ort: «Ein Journalist hat zusammen mit einer Angehörigen auf eine Spitalstation vordringen wollen.» Das erinnere an 2012, als Journalisten in weissen Kitteln in ein Spital eingedrungen seien. Matthias Ackeret erklärt: «Die Journalisten stehen natürlich unter Druck.»

Kritik gab es am Zeitpunkt der ersten SRF-Sondersendung: Während BBC bereits um 9 Uhr live vor Ort war, kam SRF erst um 13.45 Uhr. Ackeret lobt trotzdem: «SRF hat meiner Meinung nach einen guten Job gemacht.» Beck ergänzt: Nik Hartmann habe die Spezialsendung am Sonntagabend sehr gut moderiert.

Auch ein Thema im Podcast: CH Media fiel auf einen falschen Gianni Infantino herein. Der Mann gab sich als Fifa-Präsident aus – während der echte Infantino beim Afrika Cup in Marokko war (persoenlich.com berichtete).

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.