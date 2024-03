SRF: «SRF Meteo» erscheint in neuem Design

Zuschauerinnen, Hörer und Userinnen des Angebots von «SRF Meteo» erwartet seit Mittwoch ein neues Design. Bereits seit den Morgenstunden sind die gestalterischen Veränderungen in der App, auf der Website und auf Social Media zu sehen. Im TV feierte das überarbeitete Erscheinungsbild in der Mittagsausgabe von «Meteo» auf SRF 1 Premiere.

Die «SRF Meteo App» war veraltet und hatte das technologische Ende ihres Lebenszyklus erreicht, heisst es in einer Mitteilung. Damit die App zuverlässig funktioniere und zugleich den neuen Nutzerbedürfnissen entspreche, sei sie neu aufgebaut sowie technisch, inhaltlich und grafisch weiterentwickelt worden. «Mit ihrer intuitiven Funktionalität bietet die neue ‹SRF Meteo App› trotz mehr Inhalt eine bessere Orientierung und erlaubt dank regional und zeitlich detaillierter Wetterinformationen und Prognosen eine effiziente Planung», wird Thomas Bucheli, Redaktionsleiter «Meteo», zitiert.

Gleichzeitig hat SRF auch die Angebote im TV sowie auf der Website und auf Social Media weiterentwickelt und vom Design sowie von der Technik her stärker auf die Bedürfnisse des Publikums ausgerichtet. «Wir haben die Farbpalette, die Wetter-Icons und die Karten optimiert. Für die ‹Meteo›-Sendungen gibt es zusätzlich einen neuen Vor- und Abspann», so Katrin Schmid, Leiterin Markenführung Design. Am «Meteo»-Dach gibt es indes keine Veränderungen.

Thomas Bucheli: «Wir freuen uns, unsere Inhalte in modernem Design zu präsentieren. Die Beiträge mit den Bildern und Videos unseres Publikums kommen durch die vereinfachte Navigation prominenter zur Geltung. Dank der visuellen Veränderungen tauchen unsere Zuschauer, Hörerinnen und User noch tiefer in die Welt von ‹Meteo› ein.» (pd/cbe)