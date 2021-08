Swiss Economic Forum: SRF News berichtet vom Wirtschaftstreffen

Entwickeln wir Neues oder setzen wir auf Bewährtes? Was haben wir gelernt, um künftige Krisen besser meistern zu können? Mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sollen die Teilnehmenden am Swiss Economic Forum 2021 in Interlaken über Leadership und Standfestigkeit diskutieren – und darüber, wie diese in Zeiten der Unsicherheiten helfen können, den Unternehmenserfolg zu sichern. Gemeinsam begebe man sich auf eine Reise in die «neue Normalität», erklären die Veranstalter.

«SRF News Swiss Economic Forum» berichtet umfassend über das Wirtschaftstreffen auf SRF info, wie es in einer Mitteilung heisst. Moderator Reto Lipp empfängt im Studio vor Ort zahlreiche Gäste zum Interview. Unter anderen: UBS-Chef Ralph Hamers, Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson, CNN-Starmoderator Richard Quest und Paolo Barilla, stellvertretender Vorsitzender der Barilla-Gruppe.

Auch Radio SRF 3 und Radio SRF 4 News senden live an den beiden Tagungs-Nachmittagen. Für Radio SRF 3 spricht Julian Thorner mit Gästen über die Zukunft der Unternehmen. Bei Radio SRF 4 News diskutieren Isabelle Maissen und Salvador Atasoy mit Schweizer Wirtschaftsführerinnen und -führern. Zudem produziert die Crew den SRF-Podcast «Newsplus»

SRF berichtet zudem auf srf.ch und auf der SRF News-App aktuell vom SEF. (pd/cbe)



Programmübersicht SRF am SEF 2021

Mittwoch, 1. September 2021

13.25 bis 18.10 Uhr: «SRF News Swiss Economic Forum» auf SRF info

12.00 bis 15.00 Uhr: Radio SRF 3 live vom SEF

15.00 bis 15.30 Uhr: Radio SRF 4 News live vom SEF

19.25 bis 19.30 Uhr: «SRF Börse» auf SRF 1

Donnerstag, 2. September 2021

08.30 bis 11.45 Uhr: «SRF News Swiss Economic Forum» auf SRF info

12.00 bis 15.00 Uhr: Radio SRF 3 live vom SEF

13.55 bis 15.55 Uhr: «SRF News Swiss Economic Forum» auf SRF info

15.00 bis 15.30 Uhr: Radio SRF 4 News live vom SEF

19.25 bis 19.30 Uhr: «SRF Börse» auf SRF 1