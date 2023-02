Ukraine-Krieg: «SRF News Spezial» zum Jahrestag

Mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine begann am 24. Februar 2022 der Krieg gegen die Ukraine. Die Uno schätzt, dass seit Kriegsausbruch 7155 Zivilistinnen und Zivilisten getötet und über 11'000 verletzt wurden (Stand: 5. Februar 2023). Fast acht Millionen Menschen haben seither die Ukraine verlassen und Schutz in europäischen Ländern gesucht.

In den westlichen Ländern ist der Krieg in der Ukraine das beherrschende Thema in der Politik – auch in der Schweiz. Der Krieg beziehungsweise die Fragen nach Sanktionen gegen Russland oder nach Waffenlieferungen hat die Debatte um die Schweizer Neutralität neu lanciert. Zudem hat der Krieg in der Ukraine eine weltweite Energiekrise ausgelöst und damit auch die Energiesituation in der Schweiz weiter angespannt.

Zum Jahrestag des Kriegsausbruchs stellt SRF 1 am Donnerstag, 23. Februar, das Programm um. Um 20.05 Uhr wird eine Sondersendung zum Ukraine-Krieg ausgestrahlt. Moderatorin Monika Schoenenberger empfängt im Studio unter anderen die Ukraine- und Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky. Zudem werden die Sonderkorrespondenten Peter Balzli aus der Ukraine und Christof Franzen aus Russland zugeschaltet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Rahmen dieser «SRF News Spezial»-Sendung wird «SRF DOK – Geflüchtet aus der Ukraine. Ein Jahr in der Schweiz» von Christof Franzen und Viktoria Kuttenberger ausgestrahlt. Er zeigt das Schicksal von Menschen auf, die aufgrund des Kriegs in die Schweiz geflüchtet sind. Traumatisiert vom Kriegsgeschehen und in tiefer Sorge um die Angehörigen, versuchen die Flüchtenden, meist Frauen, hier in einen Alltag zu finden. Das «DOK»-Team hat ausgewählte Protagonistinnen auf diesem Weg über Wochen und Monate begleitet.

Ausserdem strahlt SRF seit Donnerstag Dokumentarfilme, Reportagen und Spielfilme aus, die den Konflikt direkt oder indirekt thematisieren. (pd/cbe)