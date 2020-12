Zwei am Morge: SRF nimmt TeleZüri auf die Schippe

Für ein Video des Onlineformats «Zwei am Morge» hat SRF den Regionalsender TeleZüri an der Nase herumgeführt. Die SRF-Comedians belieferten den Sender mit Informationen über eine angebliche Wolfssichtung am Zürcher Üetliberg. TeleZüri realisierte mit dem vermeintlichen Augenzeugen «Albion Ademi», ein von SRF engagierter Schauspieler, einen Bericht, wie Blick am Mittwoch berichtete.

Sind orchestrierte Fake News in Ordnung? SRF verteidigt das Vorgehen der Comedians Julian Graf und Ramin Yousofzai. Bei «Zwei am Morge» handle es sich um einen Comedy-Kanal, da gehöre es dazu, verschiedene Akteure auf die Schippe zu nehmen.

TeleZüri hat laut Blick das Gespräch mit SRF gesucht, will sich aber über Details nicht äussern. Der TV-Beitrag mit dem inszenierten Augenzeugen wurde am 19. November ausgestrahlt. (cbe)