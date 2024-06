Radio: SRG schaltet UKW Ende Jahr ab

Euro 2024

Diese frechen Kommentatoren sorgen für Furore

Während über Sascha Ruefer gestritten wird, begeistert das «Footaises»-Trio mit Witz und Gebrüll die Romandie.

In der Deutschschweiz scheiden sich wieder einmal die Geister an SRF-Fussballexperte Sascha Ruefer. In der Romandie haben Fans eine Alternative zu den klassischen Kommentaren von RTS, und die heisst «Footaises». Das Trio um Journalist und Moderator Fantin Moreno folgt den Nati-Spielen mit Humor und einigen groben Wörtern.

von Sandra Porchet